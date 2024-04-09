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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كيف يصل إليك هذا الطعام؟.. تلك قصة 2 مليون طفل برازيلى يتسلقون أشجارًا ارتفاعها 70 قدمًا بمستنقعات مليئة بالثعابين والعقارب والنمور

أطفال البرازيل في
أطفال البرازيل في المستنقعات

في ميناء إيغارابي دا فورتاليزا، في أقصى شمال البرازيل، يقوم عمال الرصيف بتفريغ أكياس كبيرة برتقالية حمراء من قوارب خشبية صغيرة، تتناثر حبات التوت الصغيرة الداكنة حول الرصيف، مما يؤدي إلى تلطيخ كل شيء باللون الأرجواني، ويجعل الرصيف زلقًا، وبعد غسله ومعالجته ومزجه، سيصنع كل كيس حوالي خمسة جالونات من لب الأكاي الذي سيوضع في الأوعية والعصائر والمكملات الغذائية المجففة بالتجميد.

وفي الربيع، عندما لا تكون معظم الفاكهة ناضجة بعد، يتم بيع كل كيس يبلغ وزنه 130 رطلاً لتجار الجملة مقابل حوالي 80 دولارًا، أي أكثر من ضعف سعر بيعه في موسمه، وقد يعرف المشترون أو لا يعرفون أن الأطعمة الفائقة التي يشترونها لبيعها للشركات متعددة الجنسيات ربما تم قطفها من قبل الأطفال - لا أحد يتحقق منها، وهي التفاصيل التي كشفها تقرير شبكة CNN الأمريكية.

 

ثمانون دولارا ليست خالصة مقابل مخاطرة وسط المستنقعات

وقد يكون ثمانين دولارًا بمثابة ثروة ليأخذها الحصادون إلى منازلهم، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى الدفع لـ "العبورين"، الذين يوفرون النقل بالقوارب من القرى المجاورة إلى الغابة والعودة، وملاك الأراضي الذين حصدوا أشجارهم، وقد أدى الطلب المتزايد إلى تحويل ما كان ذات يوم صناعة محلية في الغالب إلى عملية دولية تمارس الضغط على المجتمعات التي اعتمدت لعقود من الزمن على الفاكهة من أجل البقاء الاقتصادي ومعيشتها.

وفي عام 2012، قامت ولاية بارا، التي تنتج أكثر من 90% من الآساي البرازيلي، بتصدير 39 طناً من الفاكهة؛ وفي عام 2022، تم تصدير 8158 طنًا وحققت إيرادات تزيد عن 26 مليون دولار، وفقًا لبيانات الصناعة، ولكن نتيجة لذلك، يتم إرسال الأطفال في رحلات خطيرة لجني الفاكهة، وتسلق الأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 70 قدمًا دون أحزمة، وتعريض أنفسهم لمخاطر مستنقعات الغابات المطيرة، بما في ذلك الثعابين السامة والعقارب والنمور.

 

 

مهمة شاقة .. وقصص مؤلمة للساقطين مع السماء

 

 

لوكاس أوليفيرا، 13 عاماً، من قرية فازيندينها خارج ماكابا، هو أحد هؤلاء الأطفال، يذهب إلى المدرسة، لكنه يساعد أيضًا شقيقه وينغلستون في قطف الآساي كلما استطاع للمساعدة في إطعام أشقائه السبعة الآخرين، وبحسب شبكة CNN فإنه بيوم حصاد بأوائل شهر مارس، استيقظوا في الثالثة صباحًا، وتوجهوا إلى زورق آلي مع مجموعة من الصبية والشبان الآخرين، وعبروا نهر الأمازون، الأكبر في العالم، وبمجرد وصولهم إلى الجانب الآخر، قفزوا في الزوارق للوصول إلى ملكية خاصة حيث تنمو أشجار نخيل الأكاي في البرية، ومشى لوكاس عبر الغابة باستخدام منجل كبير مثل ذراعه لتقطيع الأوراق والفروع الكبيرة.

وضع منجله في وسط سرواله، وبقفزة واحدة لف ساقيه النحيلتين حول جذع شجرة نخيل، وقام بسحب نفسه للأعلى، وتسلق 20 قدمًا فوق كف اليد قبل أن يختفي في المظلة، بعد بعض الحفيف، صاح لوكاس: "لقد نضجت!" ازدادت الحفيف، وبدأت الأوراق والعصي والتوت الصغير ذو اللون الأرجواني والأسود في التساقط، وكان ونجلستون مسرورًا، "لديك اثنان!" انزلق لوكاس ومعه مجموعتان من الأكاي، تزن كل منهما حوالي 10 أرطال، وسوف يقوم لوكاس بذلك عشرات المرات في يوم واحد.

 

وينجلستون، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، ترك المدرسة عندما كان في عمر لوكاس ليعمل بدوام كامل. في هذه السنوات السبع، أصيب بألم خطير في الظهر بسبب حمل ما يصل إلى 200 رطل من الأكاي على ظهره يوميًا. قال وينجلستون: "في أحد الأيام كنت أرفع كيسًا وشعرت أن ظهري تمزق للتو". "في بعض الأيام لا أستطيع العمل بسبب كل الألم، لذلك يجب أن أبقى في المنزل." وقال إنه يخشى أن يفقد المزيد من القدرة على الحركة قريبًا، أو أن ينتهي به الأمر مثل غيره من مزارعي الآساي الذين أصيبوا بمشاكل شديدة في الظهر لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على المشي.

 

وتتعدد قصص الحصادين الذين سقطوا من الأشجار، حيث أصيب بعضهم بجروح خطيرة ولم يمشوا مرة أخرى أبدًا، ففي هذه المناطق النائية من الغابة، يمكن أن يستغرق الإنقاذ ساعات، وفي اليوم الذي انضمت فيه CNN إلى المجموعة، فقد أحد العمال الذين يحصدون المحاصيل في جزيرة مجاورة وعيه بعد سقوطه من شجرة الآكاي.

 

 

2 مليون طفل .. المراقبة صعبة بتلك المواقع

 

 

وفي جميع أنحاء البلاد، انخرط 1.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في عمالة الأطفال في عام 2022، وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر عن مكتب الإحصاء البرازيلي، ومن بين هؤلاء، عمل ما لا يقل عن 756 ألفاً فيما تسميه منظمة العمل الدولية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، والتي تشمل ظروفاً "خطيرة"، وتقول السلطات إن أحد أكبر التحديات عندما يتعلق الأمر بمعالجة هذه المشكلة هو أن المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال هي الأصعب على الشرطة. 

وقال ألان برونو، المدعي العام في وزارة العمل العامة البرازيلية: "لهذا السبب يطلق عليها مواقع يصعب الوصول إليها، حيث لا يمكنك الوصول إليها والوصول إليها إلا بجهد كبير والتغلب على كل هذه العقبات"، ويضيف برونو: "إنهم يركزون بشكل خاص على أرخبيل ماراجو وساحل أمابا، حيث يتميز العمل الريفي في الغالب بتربية الجاموس وحصاد الآساي، ويقومون بالتحقيق في استخدام وتجنيد الأطفال لهذا النوع من العمل".

 

 

ويوضح برونو، أن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم عادة لا يدركون أن حقوقهم تنتهك. "هؤلاء هم الأشخاص الذين تم إدراجهم في قاع المجتمع، ولم يكن لديهم الحق في التعليم، ولم يكن لديهم الحق في الصحة، ولم يكن لديهم الحق في الحقوق الأساسية التي يمكن أن تمكنهم من تطوير الحد الأدنى من فرص العمل. وقال برونو: "هذه جيوب الفقر هي محور التوظيف من قبل القائمين على التوظيف الذين يبحثون عن عمالة رخيصة لاستغلالها.

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