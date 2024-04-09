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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تناول الطعام في المراحيض.. هكذا كشف شهر رمضان ظاهرة "شرطة الأخلاق" في ماليزيا| غرامات بـ200 دولار وحبس عام على تلك المخالفات

انتشار للتيار المحافظ
انتشار للتيار المحافظ بماليزيا

كثفت السلطات الدينية في ماليزيا جهود الشرطة الأخلاقية خلال شهر رمضان المبارك فيما يحذر النقاد من أنه جزء من تحول أوسع نطاقا في الآونة الأخيرة نحو شكل أكثر تحفظا للإسلام في الدولة المتعددة الأعراق والمتنوعة ثقافيا، فخلال شهر رمضان، وفي أجزاء كثيرة من ماليزيا، يمكن للمسلمين الذين يتم ضبطهم وهم يأكلون أو يشربون خلال ساعات النهار أن يجدوا أنفسهم في الجانب الخطأ من القانون.

ويشكل المسلمون نحو 20.6 مليون من سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة، لكن البلاد تعد أيضا موطنا لأقليات عرقية صينية وهندية كبيرة تشمل البوذيين والمسيحيين والهندوس، فضلا عن مجتمعات السكان الأصليين، فبموجب النظام القانوني المزدوج غير المعتاد في البلاد، وهو أيضًا نظام فيدرالي ويختلف من ولاية إلى أخرى، يخضع المسلمون لقانون الشريعة في مجموعة من القضايا الاجتماعية بما في ذلك الزواج والطلاق والصيام.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية، يشير الناشطون إلى أن الشرطة الدينية تميل إلى تكثيف وجودها خلال شهر رمضان، الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تقوم بدوريات في الشوارع بشكل أكثر وضوحا وتراقب المطاعم الشعبية - متخفية أحيانا - للقبض على من ينتهكون القواعد.

 

 

غرامات بـ200 دولار وسجن لمدة عام 

 

 

ويواجه من يتم القبض عليهم وهم يأكلون أو يشربون خلال ساعات النهار غرامات تصل إلى 1000 رينغيت ماليزي (حوالي 200 دولار) وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عام. ويتعرض غير المسلمين الذين يتم ضبطهم وهم يبيعون الأطعمة أو المشروبات أو التبغ للمسلمين خلال ساعات الصيام للعقوبات أيضًا، ولم يتم نشر أرقام الاعتقالات لهذا العام بعد، ولكن في عام 2023، سجل المسؤولون الدينيون في ولاية ملقا، وهي مقصد سياحي رئيسي، ما يقرب من 100 اعتقال لمسلمين تم القبض عليهم أثناء تناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر الصيام، بزيادة عن 41 اعتقالًا في العام السابق. 

وقال رئيس الدائرة الدينية الإسلامية، JAIM، إنه تم هذا العام تحديد أكثر من 10 "نقاط ساخنة" في جميع أنحاء الولاية، وأعلن رحمد مريمان أنه تم إجراء "عمليات مراقبة وتفتيش متكررة" في الحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمتنزهات الشعبية، ويضيف ماريمان في بيان: "من خلال هذه العمليات، سيقوم ضباط إنفاذ القانون في JAIM باحتجاز المسلمين الذين يتناولون الطعام في الأماكن العامة ولن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد التجار المتورطين في بيع الطعام لهم".

 

 

تصاعد سياسي للتيار المحافظ

 

 

ومثل الكثير من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، مارست ماليزيا تاريخياً شكلاً معتدلاً من الإسلام، لكن المحافظة الدينية تزايدت في السنوات الأخيرة، وبحسب الشبكة الأمريكية، يقول الخبراء إن في طليعة هذا التحول، الحزب السياسي الإسلامي المحافظ للغاية، PAS، الذي حقق مكاسب تاريخية خلال الانتخابات العامة الماليزية عام 2023 ويتمتع بنفوذ كبير في معقله المحافظ في الولايات الشمالية، ويعرب زعيم حزب PAS هادي أوانغ، وهو أيضًا مدرس ديني، بانتظام عن تأييده لقوانين الشريعة الأكثر صرامة.

 

وتواصلت CNN مع العديد من الهيئات الدينية الحكومية في جميع أنحاء ماليزيا للتعليق، وقال أحد مسؤولي الإنفاذ الديني من ملقا إنه تم تنفيذ المزيد من المداهمات هذا العام على مختلف الأكشاك والمطاعم والمتنزهات على جانب الطريق مقارنة بالعامين 2023 و2022، وقال الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام الدولية: "إن مسؤوليتنا هي حماية اسم الإسلام والحفاظ عليه خلال هذا الوقت المهم"، وأكد أيضًا أنه ليس كل الحالات تؤدي إلى اعتقالات، فمن المهم أيضًا أن نظهر التعاطف، خاصة في الأيام شديدة الحرارة عندما نرى الناس يشربون الماء.

 

 

للشرطة الأخلاقية أدوار أخرى

 

 

تعد الشرطة الأخلاقية خلال شهر رمضان قضية طويلة الأمد في البلاد، وفقًا لمجموعة حقوق المرأة الماليزية "أخوات في الإسلام"، التي تدافع عن الشرطة الدينية وتشير إلى مجال آخر مثير للجدل - قوانين "الخلوات"، وتُعرف أيضًا باسم "قوانين القرب القريب"، وهي تختلف من ولاية إلى أخرى، وهي جزء من تشريعات الشريعة المدنية التي تنطبق على المسلمين فقط، إذ يتم استخدامها لمقاضاة الأزواج غير المتزوجين الذين يعتبرون قريبين جدًا من بعضهم البعض.

ففي 8 مارس، داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجمعًا سكنيًا فاخرًا في العاصمة كوالالمبور واعتقلت ممثلين، رجل متزوج وامرأة عازبة، بموجب هذه القوانين، وهي خطوة أثارت تغطية إعلامية محلية كبيرة، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم تقديم شكاوى إلى الإدارة الدينية بالولاية، وأثارت الفضيحة ضجة وطنية، مما أثار استهجان السياسيين المحافظين ودفع المشاهير إلى الاعتذار العلني، وقالت منظمة أخوات في الإسلام لشبكة CNN إن التطبيق المفرط للقوانين الدينية أصبح أسوأ في السنوات الأخيرة.

 

 

تناول الوجبات في المراحيض

 

 

وقالت أمينة صديقي، المتحدثة باسم الهيئة العامة للاستعلامات، إن "هذه الأعمال الأخلاقية تنتهك الحريات الشخصية وترسم صورة مشوهة للإسلام وتثير أسئلة مهمة"، وأشارت إلى أنه من الممارسات الشائعة أيضًا خلال شهر رمضان أن تقوم المدارس العامة في ماليزيا بإغلاق مقاصفها، مما يترك خيارات محدودة لتناول الطعام والراحة خلال النهار.

وتضيف صديقي: "أدى ذلك إلى حالات يُجبر فيها الطلاب غير المسلمين على احترام أقرانهم الصائمين وتناول وجبات الاستراحة في المراحيض، فتلك الحساسيات حول الصيام تزيد من التوترات المتزايدة، وكذلك رفضت المطاعم والمطاعم تقديم الطعام للنساء الحوامل خلال شهر رمضان، وهو ما يتعارض مع جوهر الإسلام".

 

 

 

 

 

 

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