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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبدالفتاح: الاستعانة بالأجانب لن تفيد التحكيم المصري

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن جميع التجارب الأجنبية فى مجال التحكيم المصرى لم يستفيد منها وتطوير الحكم المصرى وإعداد الحكم للمباريات .

‏‎وأوضح عصام عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " جميع المسئولين عن الاتحاد المصرى لكرة القدم الحالى يعلموا جيدا أن رؤساء لجنة الحكام الأجانب لم يصلحوا لهذا المنصب فى ذلك التوقيت ولم يضيفوا اى تطوير إلى المنظومة حتى الان ".

‏‎وأشار  عصام عبد الفتاح قائلا " بعض من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم تحدثوا معى بالاستعانة بالأجانب فى رئاسة لجنة الحكام لمواجهة هجوم مسئولى الأهلى والزمالك عقب المباريات ورفضت الأمر على الفور ورحلت عن اللجنة ولولا هذا الأمر كنت مستمر ".

‏‎وتابع عصام عبد الفتاح قائلا " لن أعود مرة إلى رئاسة لجنة الحكام مرة أخرى وسوف أساعد بعض الناس وبناء أجيال جديدة  والأشخاص التى من الممكن أعمل معاها مرة أخرى المهندس هانى أبوريدة وأحمد مجاهد ".

‏‎وأختتم عصام عبد الفتاح حديثة قائلا " هناك مشكلة كبيرة أنه لا يوجد ثقة فى الحكم المصرى ووضعه تحت ضغط دائمآ حيث الأندية أقوى من الحكام وهذا لا يؤدى إلى نجاح المنظومة ".

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