عصام عبدالفتاح: مصطلح "الاحتواء وروح القانون" يدرس حاليا للحكام في الفيفا

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن بعض المصطلحات مثل "الاحتواء وروح القانون" حاليا تدرس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكام .

‏‎وأوضح “عبد الفتاح”، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7، قائلاً "لا يوجد زعل بينى وبين جمال الغندور وكان إختلاف فقط فى وجهات النظر وهو من أفضل الحكام فى تاريخ التحكيم المصرى".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق، أن "المدير الفنى للتحكيم مثل المدير الفنى للمنتخبات بالإمارات ورئيس لجنة الحكام يبقى منصب شرفى ويتابع عمل المدير الفنى فقط و هناك حكمين من الإمارات سوف يتوحدان فى الأولمبياد القادمة وكأس العالم 2026 بأمريكا".

‏‎وتابع عصام عبد الفتاح "هناك من ينتقد التحكيم فى الإعلام ولم يفهم فى قانون التحكيم والمواقف التحكيمية".

واختتم عصام عبد الفتاح، حديثه قائلا "الحكم الذى يقوم بتنفيذ القانون ١٠٠ ٪؜ لم يكن حكم جيد".