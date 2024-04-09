عصام عبدالفتاح: محمود عاشور من أفضل حكام الفار على مستوى العالم

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن محمود عاشور من أفضل الحكام على تقنية الفار على مستوى العالم.
وأوضح عصام عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " إبراهيم نور الدين حكم موهوب وكان طالع بسرعة الصاروخ ولكن بعض الظروف والمواقف قامت بتأخيره ".
وأشار عصام عبد الفتاح قائلا " أنا أكثر شخص وقفت بجانب جهاد جريشة فى بعض المواقف دون ذكرها والشاهد على هذة الأمور المهندس هانى أبوريدة ".
وتابع عصام عبد الفتاح قائلا " محمد معروف يصلح لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك القادمة بسبب الامكانيات التى يمتلكها ".
وأختتم عصام عبد الفتاح حديثة قائلا " حمادة القلاوى انصحه بعدم الغرور خلال الفترة المقبلة ".