عصام عبدالفتاح: محمود عاشور من أفضل حكام الفار على مستوى العالم

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن محمود عاشور من أفضل الحكام على تقنية الفار على مستوى العالم.

‏‎وأوضح عصام عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " إبراهيم نور الدين حكم موهوب وكان طالع بسرعة الصاروخ ولكن بعض الظروف والمواقف قامت بتأخيره ".

‏‎وأشار عصام عبد الفتاح قائلا " أنا أكثر شخص وقفت بجانب جهاد جريشة فى بعض المواقف دون ذكرها والشاهد على هذة الأمور المهندس هانى أبوريدة ".

‏‎وتابع عصام عبد الفتاح قائلا " محمد معروف يصلح لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك القادمة بسبب الامكانيات التى يمتلكها ".

‏‎وأختتم عصام عبد الفتاح حديثة قائلا " حمادة القلاوى انصحه بعدم الغرور خلال الفترة المقبلة ".