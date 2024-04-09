جزع في أربطة الكاحل.. جلسة علاجية خاصة لمحمود علاء قبل مران الزمالك

خضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويعاني محمود علاء من الإصابة بجزع في أربطة الكاحل، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.