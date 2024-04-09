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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الكهرباء مش هتقطع وفرق طوارئ وماكينات ديزل ..استعدادات الوزارة لعيد الفطر

الكهرباء
الكهرباء

استعدت وزارة الكهرباء لعيد الفطر المبارك بتأمين التغذية الكهربائية والعمل على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر  .

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ينتهى قرار رئيس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال مع نهاية أيام عيد الفطر .

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استعداد الكهرباء لعيد الفطر 


واستعدت الكهرباء برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كل شركة توزيع  مع وقف الإجازات والراحات الرسمية خلال أيام  العيد .

كما تم  إنشاء غرفة عمليات رئيسية  وغرف فرعية بشركات التوزبع  على مدار ٢٤ ساعه خلال  العيد، تكون مهمة هذه الغرف  من خلال مايلى


1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ و سرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.

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و أكد المصدر  أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر المبارك على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ، حيث وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر    بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر ،  للحفاظ على تأمين جودة التغذية الكهربائية وعدم تعرض الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأضح  المصدر إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين و شن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي .


وتتضمن خطة خفض نسب الفقد الفنى مايلى  ..

1-  سرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع  وتغيير العدادات المعطلة.

2-  سرعة الإنتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الإنتظار .

3-تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

4- متابعة تقييم أعمال الكشف لزيادة نسبة المقروء من العدادات.

5-  مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال ( كروت تجميع القراءات).

6- إستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التى لم تشحن بشكل دورى لأكثر من 3 شهور و العدادات ذات الشحن المتدنى والشحن الثابت.

7 – تكثيف  لجان التفتيش الفني والتجارى  .

الكهرباء عيد الفطر وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال الشركة القابضة لكهرباء مصر أيام عيد الفطر

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