محمد أبوعاصي: من المؤسف اهتمام الدول بـ حفظة القرآن أكثر من مفسريه

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدول تهتم بحفظة القرآن وتهتم بطباعة المصحف، وتهتم بسماع القرآن، لكن لا تهتم بمفسري القرآن.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "من المؤسف أن الدول تهتم بـ حفظة القرآن أكثر من مفسريه، نريد الاهتمام بمفسري القرآن، نريد جيل يتربى منذ الصغر ويتم إعداده لتفسير، نريد نخرج عقول تبدع في تفسير القرآن".

ولفت إلى أن هناك مؤسسات تعمل مسابقات عن المقاصد في القرآن، لكنها تكتفي بأسئلة عن معاني بعض الكلمات، لكننا نريد أجيال تستخرج القيم وفقه الحياة وفقه الكون والحضارة والأخلاق، والسنن الكونية.