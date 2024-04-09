بند مفاجئ يهدد برحيل هالاند عن مانشستر سيتي

فاجأ بند في عقد النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، كان يهدد برحيله في الصيف الماضي عن النادي الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كان يوجد شرط جزائي في عقد هالاند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف الماضي نظير 125 مليون يورو فقط.

لكن لم يستطع النجم النرويجي تفعيل هذا البند، لأنه كان يرتبط برحيل الإسباني بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الشرط الجزائي الآخر في عقد هالاند، الذي لا يزال متاحا للتفعيل، يبلغ 175 مليون يورو.

يذكر أن هالاند ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2024 أو 2025.

ويرتبط هالاند بعقد مع السيتي حتى صيف 2027، ويحصل على راتب سنوي يتخطى الـ20 مليون يورو (ثاني أعلى راتب في الفريق الإنجليزي بعد كيفين دي بروين).