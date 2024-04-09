الإسباني كارلوس ألكاراز ينسحب من بطولة مونتي كارلو

قرر الإسباني كارلوس ألكاراز الانسحاب من بطولة مونتي كارلو للأساتذة، وذلك بسبب الإصابة في الذراع اليمنى.

وكتب ألكاراز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "واصلت العمل في مونتي كارلو وأحاول التعافي حتى الدقيقة الأخيرة من إصابة في الذراع اليمنى".

وأضاف: "الأمر لم يكن ممكنا ولا أستطيع اللعب، كنت أتطلع للمشاركة ولكن أراكم العام المقبل".

وعانى ألكاراز من تلك الإصابة خلال مشاركته في بطولتي إنديان ويلز وميامي للأساتذة الشهر الماضي.

وتوج ألكاراز بلقب إنديان ويلز، لكنه سقط في ربع نهائي ميامي أمام البلغاري جريجور ديمتروف.

ويملك ألكاراز في رصيده هذا الموسم 15 انتصارا و4 هزائم، وسيشارك بدلا منه في الجدول الرئيسي لمونتي كارلو الإيطالي لورينزو سونيجو كخاسر محظوظ، وسيواجه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في الدور الثاني.