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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة مليوني جنيه.. صحة الشرقية: تجهيز قسم العناية المركزة للأطفال بحميات الزقازيق

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه جرى الانتهاء من تجهيز قسم العناية المركزة الجديدة للأطفال بمستشفى الحميات بالزقازيق، بطاقة استيعابية 6 أسرة وتكلفة مليوني جنيه، موجها بسرعة توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيلها؛ لتقديم الرعاية الطبية لمرضى الحميات من الأطفال، وسرعة التدريب الجيد للفرق الطبية على أداء الخدمة، والتعامل مع الأجهزة الطبية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة اليوم /الثلاثاء/ للمرور على مستشفى حميات الزقازيق؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وأعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية؛ للارتقاء بمستوي الخدمات بها.
وتفقد وكيل الوزارة - خلال الجولة - الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك اللقاحات والأمصال بعيادة عقر الحيوان، وانتظام إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى بقسم الكلى.

وحرص وكيل وزارة الصحة، على الاستماع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم. وتابع جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، ومدى تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بأقسام المستشفى، خاصة العناية المركزة لأمراض الكبد وعناية الحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل إلى 19 سريرا، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة من قبل اللجان العلمية، وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة.

كما تفقد "مسعود"، أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية المركزة، وقسم داخلي، ومبنى آخر للأقسام الداخلية، والتي تم تشغيلها التجريبي خلال الفترة القليلة الماضية؛ لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى 119 سريرا.

وقام وكيل الوزارة - أيضا - بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق ومستشفى ههيا المركزي؛ لمتابعة انتظام العمل بهما ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية في مواقعهم، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير، التي أقرتها الوزارة للمستشفيين للارتقاء بالمنظومة الصحية بكل عناصرها.

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