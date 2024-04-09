فتحى عبد الوهاب ينافس حمادة هلال على قيادة توك توك.. فيديو

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء قيادته توك توك وبصحبته حمادة هلال فى كواليس تصوير مسلسل المداح أسطورة العودة.

ودخل كل من حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب فى سباق لقيادة التوك توك وعلق فتحى قائلا : سميح 1 وصابر 0".

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وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" العديد من المفاجآت التي أذهلت الجمهور وتركت الباب مفتوحاً لاحتمالية وجود جزء خامس.

تمكن صابر المداح(حمادة هلال) من الوصول لإرث جده، وهو سيف لمقاومة الجن قزح (فتحي عبدالوهاب)، وفي المعركة الأخيرة، تم فتح بوابة الجن الأخيرة، ودارت معركة ملحمية بين صابر وقزح، انتهت المعركة بموت صابر على يد قزح، الذي ظهر في جنازته لاحقاً.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.