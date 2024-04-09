ذوبان جليد أنتاركتيكا يهدد بفقدان مئات الآلاف من النيازك النادرة.. تفاصيل

تنتشر مئات الآلاف من النيازك البكر حاليًا على سطح أنتاركتيكا الجليدي أو تحته مباشرة، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن معظم هذه الصخور الفضائية يمكن أن تضيع إلى الأبد خلال العقود القليلة القادمة مع غرقها في الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويجادل مؤلفو الدراسة بأن هذا يعني أننا بحاجة إلى تكثيف جهودنا للعثور عليها قبل أن تختفي إلى الأبد.

تعرضت أنتاركتيكا لقصف النيازك لملايين السنين. وقد غرقت معظم هذه الصخور الفضائية بالفعل في أعماق الجليد، ولن تُرى مرة أخرى. ومع ذلك، في أجزاء معينة من القارة، والمعروفة باسم "مناطق الجليد الأزرق"، تتحرر النيازك المحاصرة من سجنها الجليدي مع قيام الرياح وأشعة الشمس بتجريد الطبقات العليا من المياه المجمدة.

وربما يكون بعض هذه النيازك قد حوصر هناك لعشرات الآلاف من السنين.

لذلك، تعد مناطق الجليد الأزرق في أنتاركتيكا من أفضل الأماكن في العالم للبحث عن النيازك. يوجد حوالي 600 من هذه المناطق في أنتاركتيكا، والتي تغطي حوالي 1٪ من مساحة سطح القارة.

تم العثور بالفعل على حوالي 50000 نيزك في أنتاركتيكا، وهو ما يمثل حوالي 60٪ من النيازك المعروفة التي تم جمعها على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.

يبلغ قطر معظم هذه الصخور الفضائية أقل من بوصة واحدة ولكن بعضها أكبر بكثير.

على سبيل المثال، في يناير 2023، اكتشف الباحثون نيزكًا من أنتاركتيكا يزن 7.7 كيلوغرام - وهو أحد أثقل الصخور الفضائية التي تم العثور عليها على الإطلاق في القارة. بغض النظر عن حجمها، يمكن أن يساعد تحليل هذه الصخور الفضائية الباحثين في الكشف عن أسرار حول أصل النظام الشمسي وتطوره.

تعتبر نيازك أنتاركتيكا مفيدة بشكل خاص للعلماء لأنها محفوظة جيدًا في الجليد. تتلوث معظم النيازك التي تهبط في مناطق أخرى بسرعة بالمعادن أو الميكروبات أو الأشخاص بعد أن تصطدم بالأرض.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن هذه النيازك تقع على السطح لا تعني أنها تبقى هناك إلى الأبد. نظرًا للونها الداكن، تمتص الصخور الفضائية ضوء الشمس، مما يؤدي إلى تسخينها.

عادة، لن تكون هذه مشكلة. ولكن في درجات حرارة الهواء السطحية المرتفعة، قد يؤدي هذا الاحترار إلى إذابة الجليد المحيط والتسبب في غرق النيازك تحت السطح.

في الماضي، كان هذا الذوبان نادرًا جدًا، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، تغرق النيازك أكثر بكثير من ذي قبل.

في الدراسة الجديدة، التي نُشرت في 8 أبريل في مجلة Nature Climate Change، استخدم الباحثون التعلم الآلي - وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي - للتنبؤ بعدد النيازك التي يمكن أن تضيع نتيجة الاحتباس الحراري.

يقدر نموذج الفريق أنه من المحتمل أن يكون هناك ما يصل إلى 850000 نيزك على سطح مناطق الجليد الأزرق في أنتاركتيكا أو بالقرب منها.

في درجات الحرارة الحالية، يشتبه الباحثون في أن ما يصل إلى 5000 نيزك من أنتاركتيكا تغرق بالفعل بعيدًا عن متناول اليد كل عام. وفي الوقت نفسه، يجد الباحثون أقل من 1000 نيزك عبر القارة كل عام، كما أشار الفريق.

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر في العقود القادمة، ستبدأ المزيد من النيازك في الغرق.

كتب الباحثون أنه بدون أي احترار إضافي، يمكن أن يُفقد ما يقرب من ربع النيازك بحلول نهاية القرن. لكنهم أضافوا أنه في سيناريوهات الاحترار الأكثر تطرفًا، يمكن أن يُفقد ثلاثة أرباعها.

نظرًا لضمان حدوث مزيد من الاحترار ما لم نتوقف فورًا عن إنتاج غازات الاحتباس الحراري، فإن الوقت ينفد لجمع هذه الصخور الفضائية و"الحفاظ على المعلومات التي تحتويها كل عينة إضافية"، كما كتب الباحثون.