تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

يُعد الترمس من البقوليات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعله مفيدًا للصحة.

ومع ذلك، يجب على بعض الأشخاص تجنب تناول الترمس لأسباب صحية محددة.

ووفقا لما ذكره موقع "بولد سكاي "إليك بعض الفئات الممنوعة من تناول الترمس:

1. مرضى النقرس:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من البيورينات، وهي مركبات تتحول إلى حمض اليوريك في الجسم و قد يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك إلى تفاقم أعراض النقرس، لذا ينصح مرضى النقرس بتجنب تناول الترمس.

2. مرضى القصور الكلوي:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الكلى، لكن قد يواجه مرضى القصور الكلوي صعوبة في التخلص من البوتاسيوم الزائد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، ولهذا ينصح مرضى القصور الكلوي بتجنب تناول الترمس.

الكلى

3. النساء الحوامل والمرضعات:

لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول الترمس أثناء الحمل والرضاعة، لذا ينصح بتجنب تناوله كإجراء احترازي.

4. الأطفال الصغار:

قد يكون الترمس صعب الهضم على الأطفال الصغار، مما قد يسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإمساك،لذا ينصح بتجنب إعطاء الترمس للأطفال دون سن 3 سنوات.

5. الأشخاص الذين يعانون من حساسية من البقوليات:

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية من البقوليات، مثل الفول والعدس، مما قد يسبب لهم أعراضًا مثل الحكة والتورم وصعوبة التنفس وإذا كنت تعاني من حساسية من البقوليات، فتجنب تناول الترمس.

6. الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية:

قد يتفاعل الترمس مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية القلب لذا استشر طبيبك قبل تناول الترمس إذا كنت تتناول أي أدوية.