مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على تهنئة الامة الاسلامية وأعضاء نادي الزمالك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وكتب عبر حسابه علي فيسبوك "المستشار مرتضي منصور يهنئ الشعب المصري والأمة العربية وشعوب العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك إعاده الله عليكم جميعاً بالصحة والستر والسعادة.

وأضاف "تهنئة خاصة لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين لنادينا العظيم نادي الزمالك نادي الوطنية والكرامة وتهنئة لجماهيرنا الوفية المخلصة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.