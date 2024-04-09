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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ100 راجل الحلقة الأخيرة.. محمود عبد المغنى يطلق الرصاص على سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل “بـ100 راجل” الحلقة الأخيرة مفاجأة فى الأحداث حيث تقتل “مشيقة” أو ”سما إبراهيم “ لـ هاني انتقامًا لزوجها صقر وتطلب من عبد الله أن يحضر لها ”صبيح" لتقوم بقتله، تعود غالية للمنزل بعد أن ساعدت “مشيقة” في قتل هاني لتسألها عائشة عن أين ذهبت مع “مشيقة” لتكذب غالية وتخبرها أنهما كان يزورا أحد أقارب صقر.

وتذهب غالية للشيخ برهان والد المحامي خالد لتخبره عن كيف وصلت لتجارة السلاح من البداية وتطلب منه أن يساعدها لكي تترك الطريق الخاطئ ليوفق الشيخ برهان على مساعدتها، ولكن يدخل خالد ليقوم بطرد غالية وإخبارها أنه سيترك العمل بالشركة، وذلك بعد معرفته أنهم يتاجرون في السلاح.

يذهب عبد الله لـ غالية ويخبرها أنه كان يحبها منذ وقت طويل ولكنها كانت دائماً تخبره أنه أخيها لتسأله غالية عن سبب وجود السلاح معه ليخبرها أن مهران طلب منه قتلها ويطلق عليها الرصاص ويطلب الإسعاف لكي ينقذها، يعترف عبد الله أنه حاول قتل غالية وأن مهران من طلب منه هذا ليتم القبض على مهران وتتبرع “مشيقة” بكل ممتلكاتها لدار الأيتام كما أرادت غالية، تأتي الشرطة لتسأل غالية عن من أطلق النار وأن عبد الله اعترف أنه حاول قتلها لكن تنفي غالية أن عبد الله حاول قتلها وأن هذا حدث أثناء تنظيف السلاح لتنطلق منه الرصاصة بها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب سما إبراهيم محمود عبد المغني محمود حمدان بـ100 راجل

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