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إلهام أبو الفتح
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منوعات

الحصان الرابح.. دينا فؤاد تفقد عقلها في الحلقة الأخيرة من حق عرب

صدى البلد

استطاعت النجمة دينا فؤاد أن تقدم حالة درامية خاصة طوال حلقات مسلسل "حق عرب"، عبر شخصية "حنان الغرباوى" والتى جسدتها بحرفية فائقة، وحصدت من خلالها إشادات الجمهور والنقاد والصعود الى القمة فى الموسم الرمضانى، كما أثبتت قدرتها الفائقة على تجسيد الأدوار الصعبة والمركبة.

وجاءت الحلقة الاخيرة من مسلسل "حق عرب"، لتؤكد على موهبتها فى التمثيل، حيث ظهرت فى الحلقة وهى فاقدة عقلها وتجوب الشوارع بعد ما فقدت كل شىء حبيبها عرب السويركي يجسده أحمد العوضى، وزوجها عبد ربه رياض الخولى، والمال الذى كانت ستجنيه من وراءه بعد أن ذهب ماله كله لابنته سميحة تجسدها دنيا المصرى، وقدمت دينا فؤاد المشهد ببراعة، وخطفت القلوب.

وصنعت دينا فؤاد من خلال دور "حنان" لنفسها مكانة كبيرة فى قلوب الجمهور ، حيث ظهرت طوال الحلقات متألقة فى أدائها التمثيلى الذى أظهرت من خلاله مدى وعيها الفنى وتمسكها بمفردات وتفاصيل الشخصية، وقدرتها على الارتقاء بها من مشهد إلى آخر،  ورغم المنعطفات المتعددة التى تطرأ على الشخصية إلا أن دينا فؤاد حافظت على ثباتها الانفعالى وتأدية كل مشهد بصدق.

وبرعت دينا فؤاد فى تقديم مشاهد تعد بمثابة "ماستر سين" فى العمل، منها مشاهد حبسها فى المسلسل، وزواجها من الملعم عبد ربه، ومشاهد فقدانها لعقلها، ومشاهد حبها لعرب السويركي، وايضا عندما أخبرها "عرب" أن المعلم "عبد ربه" يريد أن يزوجه ابنته "سميحة" دنيا المصرى، وقدمت المشاهد التمثيلية ببراعة، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها.

ويأتى إبداع وتألق دينا فؤاد ليضعها فى قمة المنافسة الرمضانية، ويجعلها الحصان الرابح فى دراما رمضان هذا العام، حيث تركز جيدًا فى اختياراتها الفنية لتقديم أفضل ما لديها للجمهور، الذى استحقت أن تكسب ثقته، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بهذا الأداء المميز، وأكدت من خلال هذا العمل على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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