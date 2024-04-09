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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميريام فارس تبرز أنوثتها بفستان أسود جريء

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريام فارس بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان مكشوف اسود اللون ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي يوم 13 من شهر إبريل القادم بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

حفل ميريام فارس يقام داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وبدأت الشركة المنظمة الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى للحفل.

وتقدم ميريام فارس خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_١٩١٠١٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_١٩١٠١٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_١٩١٠١٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_١٩١٠١٥

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