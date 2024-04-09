أيتن عامر تحتفل بعيد الفطر بإطلالة مبهجة

هنأت الفنانة ايتن عامر جمهورها بحلول عيد الفطر وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتبت ايتن عامر "كل سنة و انتوا طيبين و عيد سعيد علينا جميعاً يا رب 🙏🏼❤️"

يذكر ان اخر اعمال ايتن عامر مسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل المسلسل

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.