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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: لا حاجة لأفكار بدائية من ترامب بشأن أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يحتاج إلى أفكار "بدائية" من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول سبل حل الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجراها مع شركة "أكسل سبرينغر"، بما في ذلك بوليتيكو، إنه منفتح لسماع مقترحات ترامب بشأن الحرب، لكنه أوضح: "إذا كان الاتفاق هو أننا نتخلى عن أراضينا، وهذه هي الفكرة وراءه، إذن فهي فكرة بدائية للغاية”.

وأضاف “أحتاج إلى حجج قوية جدًا. لا أحتاج إلى فكرة رائعة”، موضحًا: "أحتاج إلى فكرة حقيقية لأن حياة الناس على المحك".

تأتي المقابلة بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع أن ترامب قال سرًا إن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستشمل الضغط على كييف للتخلي عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا.

وأوضحت الصحيفة أن خطة ترامب المزعومة أثارت قلق بعض خبراء السياسة الخارجية من أنها ستكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل فعال من خلال الظهور وكأنها تتغاضى عن انتهاك روسيا للحدود المعترف بها دوليًا بالقوة.

واستشهد التقرير بمصادر لم تسمها، بما في ذلك مستشارو ترامب وأشخاص ناقشوا الأمر مع الرئيس السابق. ولم ترد حملة ترامب على أسئلة محددة، لكن ورد أن المتحدث باسمه نفى الأمر.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، للصحيفة: “أي تكهنات حول خطة الرئيس ترامب تأتي من مصادر غير مسماة وغير مطلعة ليس لديها أي فكرة عما يحدث أو ما سيحدث”.

زيلينسكي ترامب روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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