تحدثت مع مصر.. بايدن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لمدة 8 أسابيع

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “يونيفيجن" الأمريكية الناطقة بالإسبانية: “ما أدعو إليه هو أن يوقف الإسرائيليون إطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، بالوصول الكامل إلى جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد”.

وأضاف “لقد تحدثت مع الجميع، السعودية والأردن ومصر إنهم مستعدون للتحرك”، لافتًا “إنهم مستعدون لنقل هذا الطعام. وأعتقد أنه لا يوجد عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لقطاع غزة. يجب أن يتم ذلك الآن”.

ووصف بايدن نهج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الصراع بأنه “خطأ”، مؤكدًا أنه لا يتفق مع نهجه.