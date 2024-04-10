نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، الذي يُعرض في موسم عيد الفطر 2024، في إحدى سينمات الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من النجوم.

وكان من بين الحضور مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن ومصطفى بسيط ومحمد أنور كما حضر من أبطال الفيلم كل من على ربيع وايه سماحة وكريم عفيفى.

ونشر ربيع صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع الصور “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “صورة عالماشي من كواليس فيلم عالماشي، فيلم #عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي 2024.. دعواتكم”.

يعبر البوستر عن مضمون الفيلم، والذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.