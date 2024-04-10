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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل الدولتين الأمل.. أستراليا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أستراليا
أستراليا

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، أن بلادها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية لزيادة الزخم نحو السلام.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تقول المعارضة الأسترالية والاتحاد الصهيوني الأسترالي إن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

ولطالما قالت كانبيرا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يأتي إلا كجزء من حل الدولتين الذي تم التوصل إليه بوساطة إسرائيلية.

لكن تعليقات وانج تعكس خطاب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا العام، والذي ألمح فيه إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية.

وأعربت الحكومة الأسترالية في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد عن مخاوفها بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك بعد مقتل عامل إغاثة أسترالي إلى جانب ستة آخرين خلال غارة جوية إسرائيلية.

وفي خطاب ألقته مساء الثلاثاء، قالت وانج إن حل الدولتين هو "الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".

وأضافت أن "فشل هذا النهج من قبل جميع الأطراف على مدى عقود - فضلاً عن رفض حكومة نتنياهو حتى مجرد الانخراط في مسألة الدولة الفلسطينية - تسبب في إحباط واسع النطاق".

ولفتت "لذا فإن المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة لبناء الزخم نحو حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة، سيمون برمنجهام، إن المعارضة لا تدعم مثل هذه الخطوة وأن حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تهدد "بكسر عقود من السياسة الخارجية الأسترالية بين الحزبين".

وزيرة الخارجية الأسترالية الدولة الفلسطينية المعارضة الأسترالية المملكة المتحدة

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