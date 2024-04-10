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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال والمواطنين احتفالا بالعيد.. فيديو وصور

محافظ القليوبية يوزع
محافظ القليوبية يوزع ورود

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام المحافظ بتوزيع الورود علي الزائرين بمنطقة الكورنيش بمدينة بنها فى أول أيام الاحتفال بالعيد.

من ناحية أخرى اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

كما وجه بضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

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القليوبية محافظ القليوبية الكورنيش بمدينة بنها بنها احتفالات العيد

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