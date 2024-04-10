عاجل
بهجة عيد الفطر.. توافد المواطنين على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال|صور صحف الإمارات اليوم.. العالم العربي يحتفل بعيد الفطر المبارك.. بايدن يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ نتنياهو بشأن غزة.. والبرلمان الأوروبي يصوّت على ميثاق جديد للهجرة صور تذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال صلاة العيد بالقليوبية ..صور العيد فرحة.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين خطيب العيد في حضور الرئيس السيسي: المستفاد من رمضان عظيم.. وشعار المؤمن بعد كل طاعة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس.. وعلى المسلم حراسة الطاعة وعدم الغرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العيد فرحة.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين

صدى البلد

 قام وزارة السياحة والآثار  باستعدادات مكثفة   لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يتوافد فيه الملايين على المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف المحافظات للاحتفال بالعيد.

وشكل المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.


وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الغرفة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.


وأضاف أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.


من جانبه، قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إن القطاع أتم استعداداته لاستقبال الزائرين بمختلف المتاحف خلال أيام عيد الفطر المبارك.


وأضاف عثمان لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء "إن عيد الفطر يشهد هذا العام طقسا رائعا وهو ما يساعد المصريين على الخروج للاحتفال بالعيد"، مشيرا إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية تعد مقصدا مهما للمصريين في الأعياد.


وعن استعدادات المتاحف لعيد الفطر قال إن كافة المتاحف ستقدم شرحا مجانيا على مدار الساعة للزائرين، بالإضافة إلى توفير خدمة جيدة تضمن راحة الزائرين واستمتاعهم بالزيارة وقضاء وقت جيد في عيد الفطر، موضحا أن المتاحف أعدت خطط مختلفة للاحتفال بعيد الفطر حسب طبيعة كل متحف، وتشمل فعاليات متعددة تضمن للزائرين من كل الأعمار سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار الاستمتاع بالزيارة.


وأشار إلى أن قطاع المتاحف يواكب دائما المناسبات المختلفة بإقامة معارض مؤقتة أو عبر صفحات المتاحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم خلال شهر رمضان عرض قطع أثرية في مختلف المتاحف تبرز الطابع الديني لهذا الشهر الفضيل.
 

وزارة السياحة والآثار عيد الفطر المبارك المواقع الاثرية العيد المتاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

ترشيحاتنا

أوكرانيا تدمر 14 مسيرة روسية من أصل 17

خطبة صلاة العيد المبارك .. ماذا قال خطيب مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي؟

المئات يصلون عيد الفطر في ساحة جامع عمرو بن العاص.. صور

عيد الفطر في مصر.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها للزائرين

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

هل يجوز احتساب «العيدية» من زكاة المال.. رد العلماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ