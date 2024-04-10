العيد فرحة.. المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين

قام وزارة السياحة والآثار باستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يتوافد فيه الملايين على المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف المحافظات للاحتفال بالعيد.

وشكل المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.



وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الغرفة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.



وأضاف أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.



من جانبه، قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إن القطاع أتم استعداداته لاستقبال الزائرين بمختلف المتاحف خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف عثمان لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء "إن عيد الفطر يشهد هذا العام طقسا رائعا وهو ما يساعد المصريين على الخروج للاحتفال بالعيد"، مشيرا إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية تعد مقصدا مهما للمصريين في الأعياد.



وعن استعدادات المتاحف لعيد الفطر قال إن كافة المتاحف ستقدم شرحا مجانيا على مدار الساعة للزائرين، بالإضافة إلى توفير خدمة جيدة تضمن راحة الزائرين واستمتاعهم بالزيارة وقضاء وقت جيد في عيد الفطر، موضحا أن المتاحف أعدت خطط مختلفة للاحتفال بعيد الفطر حسب طبيعة كل متحف، وتشمل فعاليات متعددة تضمن للزائرين من كل الأعمار سواء الأطفال أو الشباب أو الكبار الاستمتاع بالزيارة.



وأشار إلى أن قطاع المتاحف يواكب دائما المناسبات المختلفة بإقامة معارض مؤقتة أو عبر صفحات المتاحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم خلال شهر رمضان عرض قطع أثرية في مختلف المتاحف تبرز الطابع الديني لهذا الشهر الفضيل.

