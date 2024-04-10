محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك بمشاركة المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

شهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والعميد ا.ح محمد علي كشك المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.