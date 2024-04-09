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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا للعيد.. رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الخدمية والصحية بالإسكندرية

إزالة الاشغالات شرقي
إزالة الاشغالات شرقي الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. مشددًا على استمرار الحملات بجميع القطاعات الخدمية خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

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وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وكلف المحافظ مديرية التموين بشن حملات يومية على الأسواق، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية، وخاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة التعريفة الجديدة المقررة  لسيارات الأجرة، وتكثيف الحملات لضبط المخالفين. بالإضافة إلى مراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام. 

الاسكندرية الإشغالات التجهيزات النهائية إستقبال عيد الفطر المبارك ازالة الاشغالات والتعديات الشوارع والميادين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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