روسيا تعلن تدمير 5 قواعد للإرهابيين في محافظة حماس بـ سوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوري بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت 5 قواعد للإرهابيين تقع في محافظة حمص السورية.

وأوضح بوبوف في مؤتمر صحفي: "دمرت الضربات الجوية الروسية 5 قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، واحتموا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".

وأضاف بوبوف أن طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب برئاسة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في السماء السورية من خلال قيامه بتحليقات تخرق بروتوكولات عدم التصادم وتنتهك المجال الجوي السوري.