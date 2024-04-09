سوريا.. بشار الأسد يصدر مرسوما يخص هذه الفئة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد تحديث «جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء» لتكون هذه الجائزة تقديراً وتكريماً من الدولة لكل من قدّم مثالاً يُقتدى به في الشجاعة والعطاء والمبادرة وتقديم المساعدة للآخرين.

جاء ذلك بموجب مرسوم صادر عن الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفق المرسوم، يستحق هذه الجائزة كل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، السوريين وغير السوريين ممن كانوا نموذجاً في العطاء والمروءة.

كما يجوز منحها عدة مرات لذات الشخص في حال تعدد حالات العمل على درء المخاطر وعمليات الحماية والإنقاذ "بنص المرسوم" .

ويأتي المرسوم تقديراً لحالات البطولة والإقدام التي يُظهرها الأشخاص في درء الخطر عن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في الكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة والإنسانية التي قد تتعرض لها البلاد.