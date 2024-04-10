%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تستمر اجراءات الحكومة لإحكام الرقابة على الأسواق و التأكد من إلتزام التجار والسلاسل التجارية بالأسعار المعلنة دعما للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل و البيع بتسعيرة مخفضة خصوصا مع بدء احتفالات عيد الفطر المبارك.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدفع بمنافذها سواء الثابتة او المتنقلة؛ بالمنتجات من السلع الغذائية المختلفة بسعر مخفض من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاتها التابعة وكذلك استمرار عمل المخابز .
وخفضت الحكومة من اسعار السلع الغذائية من منتجات ألبان ولحوم و دواجن و مواد تموينية بمعدلات تراوحت بين 20 و 25% عما كانت عليه في الفترات السابقة.
اسعار الكعك والبسكويت
واعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن بيع منتجات عيد الفطر المبارك داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية والتي من بينها:
بسكويت نشادر بسعر 140 جنيهًا للكيلو
كعك سادة بسعر 150 جنيهًا للكيلو
كعك ملبن بسعر 140 جنيهًا للكيلو
كعك مكسرات بسعر 210 جنيهات للكيلو
غريبة سادة بسعر 160 جنيهًا للكيلو
غريبة لوز بسعر 200 جنيه للكيلو
بيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا للكيلو
بيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه للكيلو
بيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه للكيلو
كوكيز بسعر 170 جنيهًا للكيلو
انخفاض اسعار منتجات الألبان
وشهدت أسعار منتجات الألبان تراجعا بمقدار تراوح بين 50 قرشا حتي جنيهين اثنين في المتوسط بالنسبة للكيلو الواحد.
الجبنة البيضاء 136.7 جنيه
اللبن السائب نحو 28.6 جنيه
الزبدة البقري بـ 157 جنيهًا
اللبن المجفف بـ 154.8 جنيه
الجبنة الرومي بـ255 جنيهًا
اسعار اللحوم
وتراجعت داخل السوق مقدار 20٪ معززة بالإجراءات الحكومية وتيسيرات عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المستوردة.
تراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 280 و400 جنيه للكيلو
أسعار اللحوم المستوردة تراوحت بين 160 و225 جنيه للكيلو
اسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا للكيلو
كيلو البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا
كيلو الكبدة الطازجة 285 جنيهًا
كيلو اللحم وش فخدة 300 جنيه
كيلو الموزة 295 جنيهًا
كيلو عرق الفلتو 350 جنيهًا
كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 330 و400 جنيه
كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا
كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا
سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا
كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه
كيلو اللحم السودانية المجمدة 160 جنيهًا
كيلو اللحم السودانية الطازجة نحو 225 جنيهًا
كيلو السجق 90 جنيهًا
كيلو اللحم الضأن 135 جنيهً
كيلو الكبدة نحو 135 جنيهًا
كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا