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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

اسعار الكعك
اسعار الكعك

تستمر اجراءات الحكومة لإحكام الرقابة على الأسواق و التأكد من إلتزام التجار والسلاسل التجارية بالأسعار المعلنة دعما للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل و البيع بتسعيرة مخفضة خصوصا مع بدء احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدفع بمنافذها سواء الثابتة او المتنقلة؛ بالمنتجات من السلع الغذائية المختلفة بسعر مخفض من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاتها التابعة  وكذلك استمرار عمل المخابز .

أسعار اللحوم ستفاجئ الجميع .. وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أول أيام عيد الفطر المبارك

وخفضت الحكومة من اسعار السلع الغذائية من منتجات ألبان ولحوم و دواجن و مواد تموينية بمعدلات تراوحت بين 20 و 25% عما كانت عليه في الفترات السابقة.

اسعار الكعك والبسكويت

واعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن بيع منتجات عيد الفطر المبارك داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية والتي من بينها:

بسكويت نشادر بسعر 140 جنيهًا للكيلو 

 كعك سادة بسعر 150 جنيهًا للكيلو

 كعك ملبن بسعر 140 جنيهًا للكيلو

كعك مكسرات بسعر 210 جنيهات للكيلو

غريبة سادة بسعر 160 جنيهًا للكيلو

غريبة لوز بسعر 200 جنيه للكيلو

 بيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا للكيلو

 بيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه للكيلو 

بيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه للكيلو 

كوكيز بسعر 170 جنيهًا للكيلو

انخفاض اسعار منتجات الألبان

وشهدت أسعار منتجات الألبان تراجعا بمقدار تراوح بين 50 قرشا حتي جنيهين اثنين في المتوسط بالنسبة للكيلو الواحد.

الجبنة البيضاء 136.7 جنيه

اللبن السائب نحو 28.6 جنيه 

الزبدة البقري بـ 157 جنيهًا

اللبن المجفف بـ 154.8 جنيه

الجبنة  الرومي بـ255 جنيهًا 

اسعار اللحوم

وتراجعت داخل السوق مقدار 20٪ معززة بالإجراءات الحكومية وتيسيرات عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المستوردة.

تراوحت أسعار اللحوم البلدية بين 280 و400 جنيه للكيلو 

أسعار اللحوم المستوردة تراوحت بين 160 و225 جنيه للكيلو

اسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا للكيلو

 كيلو البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا 

كيلو الكبدة الطازجة 285 جنيهًا 

كيلو اللحم وش فخدة 300 جنيه 

كيلو الموزة 295 جنيهًا 

كيلو عرق الفلتو 350 جنيهًا 

كيلو اللحم البلدي  يتراوح بين 330 و400 جنيه

كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا

كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا

كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه

كيلو اللحم  السودانية المجمدة 160 جنيهًا 

كيلو اللحم السودانية الطازجة نحو 225 جنيهًا

كيلو السجق 90 جنيهًا

 كيلو اللحم الضأن 135 جنيهً

كيلو الكبدة نحو 135 جنيهًا

كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا

اسعار اللحوم أسعار الكعك والبسكويت وزارة التموين مال وتعمال عيد الفطر Finance Real Estate

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