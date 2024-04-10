أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أول أيام عيد الفطر المبارك

يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك الطازجة والمملحة خلال عيد الفطر المبارك.

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 وفقاً لآخر تحديث صادر عن سوق العبور.

أسعار الأسماك البلطي

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 75 و 79 جنيها في الجملة ليصل إلي للمستهلك ما بين 85 و90 جنيها للكيلو.

سعر الأسماك البلطي 2 تراوح بين 70 و73 جنيها ليصل إلي أسواق التجزئة ما بين 80 و85 جنيها للكيلو.

وتراوح البلطي الاسواني بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر الفيلية البلطي بين 50 و 250 جنيها

وسجل سعر قشر البياض ما بين 100 و 160 جنيها.

وتراوح سعر البياض الأملس بين 80 إلى 120 جنيها.

وتراوح سعر القراميط بين 35 و 65 جنيها للكيلو

تراوح سعر السمك المكرونة الخليجي بين 65 و95 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر السمك المكرونة السويسي ما بين 75 و135 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر السمك الموسى بين 180 و 400 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكابوريا ما بين 40 و240 جنيها.

وتراوح سعر السمك المرجان ما بين 70 و90 جنيها للكيلو

وسجل سعر السمك الدنيس ما بين 150 و 230 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري

تراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 520 و620 جنيها للكيلو

سجل سعر الجمبري 1 ما بين 400 و500 جنيه للكيلو

وبلغ سعر الجمبري 3 ما بين 100 و 250 جنيهًا للكيلو

سعر الأسماك البوري

وتراوح سعر السمك البوري بين 95 و145 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البوري2 ما بين 75 و85 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك القاروص بين 80 و160 جنيها.