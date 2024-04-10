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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاتنين أخوات | تفاصيل جديدة في واقعة حرامية السيارات بمدينة نصر

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس شقيقين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات كونا تشكيل عصابيًّ تخصص في السرقات بمنطقة مدينة نصر.

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وكشفت الأجهزة  الأمنية عن تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها جهاز لاب توب، تابلت، مبلغ مالي، بعض الأوراق.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا مهندس مدنى مقيم بدائرة القسم بكسرزجاج السيارة الخلفي وسرقة الحقيبة الخاصة بزوجته، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة،شقيقين مقيمين بدائرة القسم.


 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما جهاز لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهمااعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات من داخل السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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