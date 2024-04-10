حفرة 3×3.. تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحفر والتنقيب عن الآثار بعقار الشرابية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة عقار سكني قام سائق ونجليه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخله بمنطقة الشرابية .





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقاربدائرة قسم شرطة الشرابية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار، وأمكن ضبط سائق، له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على «حفرة قطرها 3×3 متر بعمق 3 متر بداخلها سلك إنارة»، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.