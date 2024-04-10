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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة.. 8 مكافآت ربانية فورية

سبب تسمية أول أيام
سبب تسمية أول أيام عيد الفطر

لاشك أن سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة هو أحد أسرار هذا العيد ، والتي نستدل من خلاله على فضل أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك ، في الأول من شهر شوال 1445هـ، والذي بدأ منذ ساعات، حيث يحتفل به المسلمون اليوم، الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، ويؤدون شعائره من صلاة عيد وإظهار البهجة والسرور والتوسعة على الأهل وما نحوها من السُنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيد، ومن ثم ينبغي معرفة سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة والتي قد تزيد الحرص عليه واغتنامه، فإن كان يوم عيد الفطر المبارك من أعياد الإسلام العظيمة بالنسبة لأهل الأرض، حيث يأتي بعد شعيرة الصوم في شهر رمضان المبارك، فإنه يوم الجائزة بالنسبة لأهل السماء.

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سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة

ورد عن سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة ، أنه  يعد عيد الفطر المبارك من أعظم أعياد الإسلام بالنسبة لأهل الأرض، حيث إنه إذا أتم الصائمون عبادتهم في رمضان، جلسوا في العيد يشكرون الله تعالى ويكبرونه على ما هداهم ووفقهم، فمن الواجب استشعار فضل الله عز وجل أن بلغنا رمضان، لذا فإن حمد الله تعالى وشكره عند إكمال الشهر الفضيل هو منهج الإسلام وتوجيه القرآن، كما جاء بقوله عزوجل « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» .

وورد أن تحقيق الحمد والشكر فيه علامة حسن العبد بالله ورجائه أن يتقبل الله منه طاعاته وجبر له النقص في العمل ففي الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي»، فهذا كان عن أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك عند أهل الأرض، أما عن عيد الفطر في السماء فيُسمى  بيوم الجائزة، كما جاء في الخبر الذي رواه الطبراني.

ويسمى أول أيام عيد الفطر المبارك في السماء يسمى يوم الجائزة؛ حيث يفرح فيه الصائمون بقبول الله سبحانه وتعالى لطاعاتهم، ويبكرون بصلاة العيد، بعد أن أدَّوْا زكاة فطرهم، ونالوا ثواب صيامهم، وحازوا من الله تعالى الرحمة والمغفرة والعتق من النيران في شهر رمضان المبارك.

أول أيام عيد الفطر 2024

بدأ أول أيام عيد الفطر 2024 م ، فجر اليوم الأربعاء الموافق غرة شوال 1445هـ، و10 من إبريل 2024م، ويمتد إلى المغرب، حيث حددت دار الإفتاء المصرية أول أيام عيد الفطر 2024 م، من خلال استطلاع هلال شهر شوال أول أمس الإثنين الموافق 29 من رمضان 1445هـ، وتبين من الرؤية أن أول أيام عيد الفطر 2024 م يبدأ فجر اليوم الأربعاء .

عيد الفطر المبارك

 يعد عيد الفطر هو العيد الأول الذي يحتفل به المسلمون قبل احتفالهم بعيد الأضحى، وهو يأتي بعد شهر رمضان في أوّل أيّام شهر شوال، وسمّي بعيد الفطر لأّنه يأتي كأوّل يوم يفطر به المسلمون بعد شهر كامل من الصيام والتعبّد، ولذلك أيضاً يعدّ محرماً على المسلمون أن يصوموا فيه، وهو يوم واحد يبدأ بعد إفطار آخر يوم بشهر رمضان وينتهي بعد آذان المغرب لنفس يوم العيد، ولا يجوز دفع زكاة عيد الفطر الواجبة على كافة المسلمين بعد يوم عيد الفطر، فهو آخر يوم مسموح به بإخراج الزكاة.

وتعتبر أعياد المسلمون طاعة يقوم بها العبد اتجاه ربّه، ففيها يتمّ التكبير لله تعالى وذكره والصلاة الجماعية، بالإضافة لتوزيع الزكاة، ويتملك المسلمون فرحة عارمة بنعمة الله عليهم بعد أن قاموا بإتمام الصيام في شهر رمضان، فيمتلئ العيد بالأجواء الروحانية، والأجواء المباركة والمحبة والود بين كافة الناس، ويتم زرع الفرح في كل بيت وتذكر الفقراء بالنعم التي أنعمها الله على غيرهم من الناس، وذلك من خلال صدقة الفطر.

سنن عيد الفطر

 تكبيرات العيد، ثبت أنّه يستحب التكبير في الأعياد من قبل جميع المسلمين وفي كل مكان وكل وقت، بدايةً من غروب شمس ليلة العيد، وحتّى صلاة العيد.

 الاستحمام، حيث إنّه من السنّة المؤكّدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل المسلمون ويتطهروا في يوم العيد بكافة أجناسهم وأعمارهم، وكذلك ارتداء الملابس النظيفة والمستحبة، والتطيّب، والتسوّك.

 الإفطار قبل الصلاة، وذلك من خلال تناول التمر وتراً. 

مشاركة الجميع لصلاة العيد، حتى لو حضر البعض دون تأديتها لعذر شرعي لكن يستحب تواجد الجميع في نفس المكان للصلاة وذكر الله، ثمّ تبادل التهاني والمباركات. 


 

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