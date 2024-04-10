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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان اليوم

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، تابعيه، تغريدة جديدة له اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا. ".

وأكد تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع جافي لاعب فريق برشلونة الإسباني.
 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان معجب بأسلوب لعب جافي ويريد ضمه لصفوف فريقه.


وأضافت أن باريس سان جيرمان استفسر من برشلونة حول إمكانية التعاقد مع جافي، لكن النادي الكتالوني رد بأن اللاعب ليس للبيع".

يذكر أن تشافي هيرنانديز المدير الفني، لفريق برشلونة، أعلن  الأربعاء الماضي عن رحيل عثمان ديمبلي لصفوف باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف 2024.

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