أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

حيث أشار البيان إلى أن وزير النقل اطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط وانتظام مواعيد قيامها حيث يتم تسيير عدد 822 رحلة مع أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك على تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما تابع الوزير حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب ( 1240) رحلة يوميا ، بعدد ( 472 ) رحلة بالخط الأول وعدد (492) رحلة بالخط الثاني وعدد (276) رحلة بالخط الثالث كذلك انتظام العمل بالقطار الكهربائي LRT والذي يشمل جدول تشغيله عدد "143" رحلة .يوميا مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولى المرفق بخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف مع الحرص على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدم وزير النقل وكل العاملين بالوزارة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الفطر المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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