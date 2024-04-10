الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية، بعنوان
( الاستقامة والمداومة على الطاعة).
كما أعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حيث سيتم افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة المقبلة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 901 ) مسجد منها ( 706 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 195 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد عمر بن الخطاب – الغنايم شرق - الغنايم
2. مسجد علي بن أبي طالب – نزلة بدوي - ديروط
3. مسجد خالد بن الوليد – بجوار جامعة سفنكس - مدينة أسيوط الجديدة
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد عطية غازي – أبو خطيب 2 قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
5. مسجد زويل البحري – قرية سحالي دمسنا – مركز أبو حمص
.مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد الدعوة – الشيخ زياد – مغاغة
7. مسجد المنشاوي – أبو بشت - مغاغة
8. مسجد التقوى – عزبة عبد الغفار عقيلة -مغاغة
9. مسجد عبد الوهاب محمد – إدمو - المنيا
10. مسجد الرحمن – عزبة محمد ربيع - صفط الخمار
11. مسجد الرحمن – الشراينة – سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد النور – غبريال – صان الحجر
13. مسجد أمين عمر – عزبة أمين عمر – النوافعة – فاقوس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد التقوى – عزبة البوشي – جريس – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الدقهلية
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة نجم ليسا - مركز الجمالية
مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد النور آل ضرار – نجع القراقرة – أولاد عزاز – مركز سوهاج
نص موضوع خطبة الجمعة