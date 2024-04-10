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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة  بجميع مساجد الجمهورية،  بعنوان 

( الاستقامة والمداومة على الطاعة). 

 

كما أعلنت الوزارة افتتاح 16 مسجدا وذلك في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حيث سيتم افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة المقبلة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 901 ) مسجد منها ( 706 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 195 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى  12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد عمر بن الخطاب – الغنايم شرق - الغنايم
2. مسجد علي بن أبي طالب – نزلة بدوي - ديروط
3. مسجد خالد بن الوليد –  بجوار جامعة سفنكس - مدينة أسيوط الجديدة

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد عطية غازي – أبو خطيب 2 قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
5. مسجد زويل البحري – قرية سحالي دمسنا – مركز أبو حمص

.مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد الدعوة – الشيخ زياد – مغاغة 
7. مسجد المنشاوي – أبو بشت - مغاغة
8. مسجد التقوى – عزبة عبد الغفار  عقيلة -مغاغة
9. مسجد عبد الوهاب محمد – إدمو - المنيا
10. مسجد الرحمن – عزبة محمد ربيع  - صفط الخمار 
11. مسجد الرحمن – الشراينة – سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد النور – غبريال – صان الحجر
13. مسجد أمين عمر – عزبة أمين عمر – النوافعة – فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد التقوى – عزبة البوشي – جريس – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الدقهلية
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة نجم ليسا  - مركز الجمالية

مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد النور آل ضرار – نجع القراقرة – أولاد عزاز – مركز سوهاج

نص موضوع خطبة الجمعة

 

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