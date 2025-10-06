وزير الشباب يهنئ الدكتور خالد العناني لاختياره مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو

أ ش أ

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يُعد تتويجاً لمكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات الوطنية المصرية وما تمتلكه من خبرات علمية وإدارية متميزة.



وأكد أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب يعد امتداداً لدعم القيادة السياسية للدبلوماسية المصرية الناعمة، وجهود الدولة في تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.