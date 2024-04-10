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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تقاضي مروجي الشائعات ضدها

صدى البلد

شارك المحامي سعود الشحومي فيديو على منصة إكس تحدث فيه عن الإجراءات التي سيتم إتخاذها، بصفته وكيلا عن الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”. 

 

وكتب المحامي في بيانه: "بصفتي وكيلا عن الفنانة القديرة هدى حسين، سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعرض لها ولأسرتها الكريمة في السب والقذف والتنمر بسبب مسلسل زوجة واحدة لاتكفي؟؟".

 

ووجه رسالة قال فيها "رسالتي إلى من وصفها بأنها ناكرة جميل وأخرى تمادت بحجة النقد الفني وآخر المفترض رجل دين وصف من مثل في مسلسل زوجة واحدة لاتكفي بأنهم من ذيول المقبور صدام حسين الديكتاتور.. كل هذا الهجوم لماذا؟؟ الوعد بأذن الله بعد إجازة العيد".

 

تم إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في الكويت خلال شهر رمضان، وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن سبب هذا القرار وأكدت الوزارة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي وتنتهك قيمه. 

 

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة إيقاف جميع الممثلين الذين شاركوا في المسلسل عن التمثيل في أي أعمال فنية في الكويت، سواء كانت مسرحية أو فنية بسبب محتوى المسلسل.

زوجة واحدة لا تكفى إجازة العيد الإجراءات القانونية صدام حسين مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وزارة الاعلام الكويتية منصة إكس

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