عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر في غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس:" سندخل رفح الفلسطينية وسنعود إلى خان يونس".

وأضاف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس:"إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك".

في سياق متصل، كشف مسؤولون إسرائيليون اليوم، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت خلال محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة على تنازلات بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها زعمت أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اثنين من المسؤولين المطلعين على المحادثات قالا إنه بموجب الاقتراح الأمريكي بشأن الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون أي فحوصات أمنية.