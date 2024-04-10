دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. ماذا تقول في ساعاته الأولى؟

يُعَدُّ دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك من الأدعية المهمة التي يستحب لكل مسلم الحرص عليها في هذا اليوم وذلك لأن هذا الدعاء يعبر عن شكر المسلمين لله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى عيد الفطر الذي يُعَدُّ من أعظم الأعياد في الإسلام، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك يستحب للمسلم تبادل الزيارات ، وقبل الخروج إلى الصلاة أن يفطر على تمره فقد روى البخاري عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى «يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»"، وَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه -أيضًا- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا».



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسروراً، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعاً بملكٍ ينادي من السّماء قائلاً أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك.

- اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعًا بملكٍ ينادي من السّماء قائلًا أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك

-اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيًا.

-ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

ماذا يقال في أيام عيد الفطر

في أيام عيد الفطر، يقال التهاني والتبريكات للأصدقاء والعائلة والمعارف، بعبارات مثل "عيدكم مبارك" أو "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"، وتعد التهاني والتبريكات هذه تعبيرًا عن الفرح والسرور بقدوم العيد وتحقق فرحة المسلمين بإكمالهم لشهر رمضان المبارك وصومهم وقيامهم.

ويعتاد الناس القيام بزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء في أيام العيد، وتقديم الهدايا والأطعمة المختلفة كتعبير عن المحبة والتراحم بينهم. كما يتم تبادل الأطعمة بين الجيران والمعارف والفقراء لمشاركتهم الفرحة والاحتفال بالعيد.

ويمكن أيضًا للأشخاص الصائمين والذين لا يمكنهم صيام الشهر الكامل، أن يؤدوا صدقة الفطر في أيام العيد، وهي عبارة عن تقديم مبلغ من المال أو الطعام للفقراء والمحتاجين، وهذا يشكل جزءًا مهمًا من الشعائر الدينية في عيد الفطر.

-ويستحب أن يدعوا المسلم بما يشاء ويقول الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخلنا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

-اللهم بشر أحبتي إخوتي وأعز أصدقائي بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرهم بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى وعيدكم مبارك سعيد.

-إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فأعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وأمدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

-اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

-اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم. فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت. ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين.



دعاء استقبال عيد الفطر المبارك

دعاء استقبال عبد الفطر المبارك ، تبدأ أجواء استقبال العيد في الليلة الأخيرة من شهر رمضان حيث يبادر المسلمون لتحري هلال شهر شوال، وإذا ثبتت رؤيته يعتبر ذلك إعلانًا رسميًا لعيد الفطر المبارك حيث من المتوقع أن يعلن مفتي الجمهورية الخميس موعد عيد الفطر المبارك، ويستيقظ المسلمون في صباح العيد بمزيدٍ من البهجة والسرور والفرح، ويتجهون إلى المسجد لأداء صلاة العيد، ومع تبادل التهاني والأدعية.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من المقبولين، اللهم طهر قلوبنا من الذنوب والخطايا واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعل هذا العيد فرحة وسعادة لنا ولجميع المسلمين في كل مكان، واجعله مباركاً ومنعماً علينا بالرحمة والمغفرة والعافية، اللهم ارزقنا العمرة والحج وتقبلها منا، وارزقنا العيد القادم ونحن في أحسن حال، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

اللهمّ لا إله إلا أنت، سبحانك إنّا كنّا من الظّالمين، ربّنا لك صمنا شهرك الّذي فضّلت واستخلصت لنفسك، وجعلته غفراناً لذنوبنا وخطايانا، وعتقاً لنا من النّيران، وأجراً وقبولاً لأعمالنا، فلا تحرمنا الفرحة بعيد الفطر، وارزقنا السّعادة والهناء والسّرور.

اللهم أعنّا على إتمام الطّاعات بالصّلاة والذّكر وصلة الرّحم، ولا تحرمنا يا الله من رضاك، اللهمّ يا معطي من تشاء ومانع عمّن تشاء، أعطنا اللّطف وأنزل علينا الرّحمة، وامنع عنّا السّخط والغضب والبلاء، ومدّنا من فضلك وعطائك ورزقك الواسع، وأغننا بالحلال عن الحرام، فلا معطي إلّا أنت.

- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتهل علينا العيد بالرحمة والمغفرة”.

- اللهم أبعد عنا البلاء والعناء وأرفع شأننا عاليًا في الأرض وفي السماء، وتولنا برحمتك وارزقنا العافية واحفظنا من كل بلاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

اللهمّ اعف عما تأخّر من ذنوبنا وما تقدّم. فلا عفوّ وغافر لها إلّا أنت. ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنّات النّعيم، وأن نحشر يا الله مع الشّهداء والصّدّيقين، آمين.

- اللهم تقبّل منا الشهر الكريم الذي صمناه لك خالصًا لوجهك الكريم واجعل العيد علينا سعيد، يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة.