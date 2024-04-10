برلماني: مصر قدمت إنجازات كبيرة على مدار 10 سنوات واستطاعت هزيمة التحديات

شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية الأهالي والأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك .خلال صلاة العيد بمسجد القصبجي بمحافظة الإسكندرية .

وحرص النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ على أداء صلاة العيد وكذلك توزيع الهدايا في أعقاب الصلاة ومشاركتهم فرحة العيد بمشاركة النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب وعدد من قيادات الأمانات التابعة له لأمانة الدائرة الرابعة على رأسهم هشام درويش امين دائرة محرم بك وهيئة مكتب النائب احتفالات عيد الفطر المبارك

وعقب أداء الصلاة تم السحب على ١٠٠ جائزة مقدمة من نواب حزب مستقبل وطن.

وقدم النائب النائب محمد حمزه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية والجيش والشرطة وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

مؤكدا أن مصر حققت إنجازات كبيرة، واستطاعت أن تهزم التحديات، وتعبر من أزمات جسيمة بسواعد أبنائها المخلصين، وروحهم الوطنية الكبيرة التي كانت دافعا نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وساهمت في تعزيز قواهم من أجل البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها الجميع.

واختتم حمزه تصريحاته، مشهد الرئيس عيد الفتاح السيسي خلال أداء الصلاة ووجود عدد من الأطفال حوله ذكرنا بمشهد ارتبط باذهاننا جميعا منذ الصغر وهو الأب الذي يحرص على جمع أبنائه حوله خلال الصلاة الأعياد والمناسبات وهي رسالة لدلالة علي تمسكنا بقيم نحتاجها في ترابط ونسيج الشعب المصري.