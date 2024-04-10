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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيف تفاعل كريستيانو رونالدو مع عيد الفطر.. شاهد

رونالدو
رونالدو

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووضع رونالدو، صورة على حسابه بتطبيق "إكس" مرتديا زيَّا أبيض اللون، وعلق عليها: "عيد مبارك! أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز".

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 29 هدفا.

ويعتبر "الدون" أحد أهم نقاط القوة في النصر هذا الموسم، بفضل أهدافه المستمرة والحاسمة بمختلف المسابقات.

ويمتلك رونالدو، سجلا مميزا أمام الأندية الكبرى في كل المسابقات، حيث يعتبر ضيفا دائما على شباك الأهلي والشباب والاتحاد بالإضافة إلى الهلال.

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