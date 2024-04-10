أردوغان يعزي زعيم حماس في فقدان أفراد عائلته

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التعازي إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في أعقاب الخسارة المأساوية لعدد من أفراد أسرته في القصف الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وانضم إلى الرئيس أردوغان في الإعراب عن تعاطفه كبار المسؤولين الأتراك، بما في ذلك وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين.

ويأتي الاتصال بين أردوغان وهنية في أعقاب تصاعد العنف في قطاع غزة، حيث أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بما في ذلك أفراد من عائلة هنية.

وأثارت مثل هذه الهجمات إدانة واسعة النطاق من المراقبين الدوليين وأثارت الدعوات من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.

إن مشاركة تركيا في تقديم التعازي لحماس تعكس التزامها بمناصرة القضية الفلسطينية على الساحة العالمية.

يؤكد تواصل أردوغان على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتخفيف معاناة المدنيين العالقين في مرمى النيران.