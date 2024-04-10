تعرف على إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire بعد أسبوعين من عرضه

حقق فيلم Godzilla x Kong: The New Empire إيرادات جيدة بعد ١٠ أيام من طرحه في شباك التذاكر العالمي.

وبلغت إيرادات Godzilla x Kong: The New Empireحوالي ١٣٦ مليون دولار في البوكس أوفيس المحلي و٣٦٣ على مستوى العالم.

تدور أحداث الفيلم حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية، بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

تم تصوير الجزء الأول من Godzilla vs. Kong في كوينزلاند في وقت سابق، وحقق الفيلم حوالي 500 مليون دولار إيرادات حول العالم.

وكان فيلم Godzilla vs kong العمل الثاني الذي يكسر حاجز الـ 100 مليون دولار في زمن الوباء بعد فيلم الصمت الشهير A Quiet Place Part II.

حقق الجزء السابق من سلسلة أفلام جودزيلا الشهيرة Godzilla: King of the Monsters الذي طرح عام 2019 قبل انتشار وباء كورونا، إيرادات وصلت إلى 386 مليون دولار على مستوى العالم.

Godzilla vs kong تكلفت ميزانية إنتاجه حوالي 200 مليون دولار، وأخرجه آدم وينجارد، تدور أحداثه خلال حوالي ساعتين من الزمن، ويشهد مجموعة من المشاحنات والحرب المحتومة بين اثنين من الوحوش التي تهدد استقرار العالم، بتقنيات مثيرة للمشاهدين.

طرح فيلم Godzilla vs kong على منصة HBO MAX، 31 مارس الماضي، بعد أيام من طرحه في السينمات، وجاءت ردود الفعل إيجابية، بعدما أحدث حالة من البهجة والنشاط في قلوب المشاهدين، بمؤثرات الصوتية الخاصة ومشاهد القتال المثيرة بين الوحوش العملاقة بحسب وصف موقع Deadline الأمريكي.