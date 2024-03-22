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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Dune: Part Two يعود لتصدر البوكس أوفيس.. تعرف على إيراداته العالمية

Dune
Dune

عاد فيلم Dune: Part Two لتصدر شباك التذاكر الأمريكي بعد حوالي شهر من طرحه في دور العرض العالمية، وبلغت إيراداته حوالي نصف مليار دولار. 

 

وحقق فيلم Dune: Part Two أكثر من 210 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي وسط منافسة قوية مع فيلم Kung Fu Panda 4 الذي وصلت إيراداته 200 مليون دولار عالميا خلال أسبوعين. 

 

 

حقق الجزء الأول منه 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصد 10 ترشيحات في قوائم الأوسكار بما فيها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، لكن لم يتمكن مخرجه من الانضمام لقائمة أفضل مخرج.

 

وتلعب فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما دور الأميرة إيرولان كورينو أحد أفراد العائلة المالكة التي تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت، ومن المتوقع أن يكون دورها كبيرا ومؤثرا في العمل.

 

ضم الجزء الأول من  Dune أسماء كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولينن، ديف باتيستا، خافيير بارديم وغيرهم.

 

 

فيما تدور أحداث فيلم  Kung Fu Panda 4 حول بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم بو في الأجزاء السابقة. 

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