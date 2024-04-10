جورجينا الغلابة.. هدى الإتربي تكشف رأيها في لقب "قنبلة الجيل"

كشفت الفنانة هدى الإتربي رأيها في عدد من الألقاب التي أطلقت عليها عقب مشاركتها في مسلسل العتاولة ضمن دراما رمضان ٢٠٢٤.

وقالت هدى الإتربي في تصريحات لها إن الجمهور أصبح يطلق اسم جورجينا على البنات الجميلة موضحة:" أي بنت حلوة اسمها جورجينا .. بقت أيقونة الجمال".

وأشارت هدى الإتربي إلى أن لقب “قنبلة الجيل” الذي أطلق عليها بعد دورها في العتاولة دليل على تفاعل الجمهور مع الدور.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.