غالية بن علي: زمان الجمهور كان بيجيلي حفلاتي ومش عارفني.. وهذا سبب شهرتي

حلت المطربة التونسية غالية بن علي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج " سبوت لايت " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت غالية بن علي :" زمان الجمهور كان بيجيلي حفلاتي ومش عارفني لكن الآن أصبح الجميع يعرفني ".

وأضافت غالية بن علي :" مشاركتي في مسلسل فرح ليلى مع الفنانة ليلى علوي أحد أسباب شهرتي ".

وتابعت غالية بن علي:" مشاركتي في مسلسل فرح ليلى أدت إلى شهرتي، وعرفتني فئة لم اكن استهدفها من قبل في تونس ".

وأضافت غالية بن علي :" بحب اغنية بنت السلطان وراحوا الحبايب لعدوية وغنيتها لكني خدت وقت عقبال معرفت اغنيها ".