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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل محمد رياض يكشف كواليس مشاركته في مسلسل قلع الحجر

صدى البلد

حل الفنان عمر محمد رياض، ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

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وكشف عمر محمد رياض كوالس مشاركته في مسلسل قلع الحجر، قائلا:" أنا تلميذ حسني صالح ومن زمان نفسي أشارك في أعماله".

 

وعن كواليس ضربه للفنانة ندى ماهر في المسلسل، قال: «الواقعية عند المخرج حسني صالح فوق كل شئ ولذلك ضربت ندى ماهر بشكل حقيقي بحسب توجيهات المخرج وكان في أول لقاء بيننا». 

 

وتحدث عمر محمد رياض عن شخصية عبد الحي التي قدمها في مسلسل قلع الحجر، قائلًا: «نموذج سئ وكان على عاتقي مسئولية كبيرة أوضح الشخصية ودوافعها وبها أبعاد كثيرة». 

 

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