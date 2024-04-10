الرئيس الإيراني يعزي هنية في استشهاد أبنائه

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معربا عن تعازيه باستشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده في العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن الرئيس الإيراني أجرى اتصالا هاتفيا مع هنية، إذ شدد الاخير على أن هذا الاغتيال الجبان لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزيمة الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة والجهاد من أجل الحرية، وإما النصر أو الشهادة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قد قال: أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.